Un club anglais fonce sur un indésirable de Zidane

Le club de West Ham cherche à renforcer son secteur offensif cet hiver. La formation anglaise, qui végète à une indigente 17e place au classement de la Premier League, a un sérieux problème en attaque. Le meilleur buteur de l’équipe est un milieu défensif, en l’occurrence Tomas Soucek et les Hammers veulent remédier à cette situation. Une situation qui risque de s'aggraver avec le départ de Sébastien Haller. Ce dernier s’est engagé il y a quelques jours en faveur de l’Ajax contre un montant de 22.5M€.

West Ham vise Mariano Diaz

Pour retrouver une efficacité offensive, West Ham et son manager David Moyes auraient décidé de miser sur Mariano Diaz. L'ancien lyonnais n'a pourtant accumulé que très peu de temps de jeu au Real cette saison. Il n’a joué que 7 matches toutes compétitions confondues, dont seulement 3 comme titulaire. Mariano n’est que le 20e joueur le plus utilisé de l’effectif de Zidane et a donc une occasion en or de se relancer en Angleterre. Affaire à suivre...