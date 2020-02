Toni Kroos annonce la date de sa retraite

Toni Kroos est un jeune trentenaire. Il a célébré son anniversaire il y a à peine un mois. La logique laisse penser qu’il a encore de très longues années de football devant lui, surtout qu’il reste très performant au sein de son club du Real Madrid. Mais, l’intéressé ne se voit pas s’éterniser dans le milieu. Dans une interview donnée à ARD-Sendung, le champion du monde 2014 a indiqué qu’il raccrochera les crampons dans trois ans au plus tard. « Je ne suis définitivement pas un joueur qui joue jusqu’à ses 38 ans. J'ai encore un contrat de trois ans et demi jusqu'à l'été 2023. J’aurais alors 33 ans et c'est un bon âge pour enfin penser à autre chose », a-t-il confié.

Kroos n’acceptera plus de contrat à longue durée

L’ancien joueur du Bayern Munich semble donc décidé à entamer très bientôt un nouveau chapitre de sa vie.« A 29 ans, j’ai prolongé de quatre ans et l’idée était de rester jusqu’à la fin. Et dans ma tête c’était aussi mon dernier contrat. Du moins, de longue durée », a-t-il ajouté. Le milieu merengue pense à l’après-carrière, mais –et que les fans du Real se rassurent-, il n’est pas blasé pour autant. D’ici à ce qu’il stoppe son parcours, il entend se donner à fond pour son équipe : « quand vous remportez de nombreux titres, cela crée une sorte de dépendance. Vous en demandez toujours plus et c’est ce que je ressens ».