Tebas veut choisir la date du Clasico

La nouvelle est tombée ce vendredi en fin de matinée: le premier Clasico de la saison 2019-2020 ne se jouera pas le samedi 26 octobre, à 13 heures, comme convenu. En effet, pour pallier aux menaces pesant sur cette affiche de la 10e journée de Liga au regard du contexte pour le moins tendu, qui sévit actuellement en Catalogne par le biais des indépendantistes, la fédération espagnole (RFEF) a pris la décision de reporter ce match en dépit des attentes qu'il suscite, et chargé le FC Barcelone et le Real Madrid de trouver un terrain d'entente pour fixer une date, et ce avant lundi prochain à 10 heures.

Mais la Ligue de football professionnel (LFP) ne l'entend pas de cette oreille. Pour preuve, dans une lettre envoyée par l'instance dirigée par Javier Tebas à celle dont Luis Rubiales a la présidence, et que le quotidien AS s'est procurée, il est ouvertement demandé à la RFEF de ne surtout pas laisser Blaugranas et Merengues choisir la nouvelle date de ce Clasico. "Je demande au comité de compétition de la RFEF de fixer la date du 4 décembre 2019 à Barcelone pour le match face au Real Madrid de la 10e journée de Liga, et ce quel que soit le point de vue des deux clubs", écrit notamment Javier Tebas.

Pour lui, cette demande est totalement légitime, dans la mesure où "il appartient à la Liga (et non aux clubs ou la fédération) de veiller à maximiser les revenus tirés de la commercialisation des droits audiovisuels du championnat professionnel". La LFP souhaite ainsi rentabiliser au mieux ce choc généralement diffusé en mondovision, passant outre l'avis des Barcelonais et des Madrilènes, qui semblaient pourtant partis pour trouver un accord autour de la date du 18 décembre. Et si le coup d'envoi du Clasico initialement programmé le 26 octobre, devait être donné à 13 heures, celui du 4 décembre serait fixé à 21 heures.