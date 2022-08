Supercoupe d'Europe : Le Real Madrid égale le FC Barcelone

Les Madrilènes sont ainsi à égalité avec le FC Barcelone et l'AC Milan avec cinq titres en Supercoupe d'Europe. Par le passé, Madrid a déjà remporté ce trophée en 2002, 2014, 2016, 2017 et 2022. Les Rossoneri l'ont gagné en 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007. Le Barça l'a remporté en 1992, 1997, 2008, 2011 et 2015.

Madrid s'est qualifié pour la Supercoupe d'Europe grâce à sa victoire en finale de la Ligue des Champions à Paris plus tôt cet été, lorsqu'il a battu Liverpool (1-0). L'Eintracht a gagné sa place en Finlande grâce à sa victoire en Ligue Europa, lorsqu'il a battu les Rangers à Séville. En remportant ce trophée, Carlo Ancelotti est devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la compétition, devant Pep Guardiola. Il en compte quatre à son actif. Toni Kroos est également devenu le joueur le plus titré de l'histoire de la compétition. Avec son cinquième titre, il dépasse Dani Alves et Paolo Maldini.