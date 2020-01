Supercoupe d'Espagne : Zidane veut relancer la machine à titres

Zinédine Zidane a toujours autant faim de titres. Un peu moins d'un an après son retour au Real Madrid, le Français a l'occasion ce dimanche d'empocher un nouveau trophée dans sa jeune carrière d'entraîneur, le premier depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe. Déjà vainqueur de neuf titres, dont une Liga et trois Ligue des Champions, « ZZ » a ainsi été très clair en conférence de presse sur l'objectif de son équipe, avant d'affronter Valence en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.



« Cette compétition représente un rêve immense. Nous sommes ici pour jouer la Supercoupe d'Espagne. On ne vient pas en Arabie saoudite pour se promener. C'est une compétition importante et nous allons tout donner. Il faudra tout donner et jouer à notre meilleur niveau », expliquait notamment Zidane. Pour lancer pleinement cette seconde ère au Real, le Français sait pertinemment que ce titre tomberait à pic, alors que le club reste sur une année blanche suite à son départ. Pour cela, les Merengue vont devoir batailler avec un de leurs grands rivaux, l'Atlético de Madrid, au Stade Roi-Abdallah de Djeddah.

Un premier trophée pour retrouver l'appétit

Bien que privés d'Eden Hazard et Karim Benzema, blessés, et peut-être de Gareth Bale, malade, les coéquipiers de Raphaël Varane et Ferland Mendy n'en restent pas moins les favoris de cette belle affiche. Ce premier gros rendez-vous dans la saison des Madrilènes a des allures d'apéritif, alors que le club rêve notamment de renouer avec le succès en championnat d'Espagne. A 90 minutes de revenir à quatre longueurs de Miguel Muñoz, l'entraîneur qui détient le record du nombre de titres au Real avec 14, Zidane commence à avoir l'habitude et sait ce qui l'attend.



« C'est vrai que c'est une finale, mais rien ne change pour nous. Nous sommes heureux de disputer une autre finale et nous sommes prêts pour cela. C'est dans l'ADN de ce club. Les joueurs vivent pour disputer ce genre de match. Donc nous sommes contents de jouer une autre finale. Il n'y a pas plus de pression que d'habitude, a reconnu Zidane en conférence de presse. C'est juste un autre match important, avec un trophée au bout. (...) Nous sommes venus ici pour cela et nous sommes heureux de disputer une finale ici. Nous sommes prêts à faire un grand match. » Début des hostilités vers 19h00 en Arabie saoudite...