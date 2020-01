Simeone "fier", même de ses finales perdues

Entraîneur de l'Atlético de Madrid depuis décembre 2011, Diego Simeone aura connu beaucoup de succès avec les Colchoneros, à qui il a notamment offert leur premier titre de champion d’Espagne depuis 18 ans, ou encore deux Ligues Europa supplémentaires. Mais "El Cholo", c’est aussi trois finales perdues, dont deux en Ligue des champions, face au prestigieux voisin merengue, la dernière en date dimanche dernier en Arabie Saoudite, avec une Supercoupe d’Espagne difficilement remportée par les hommes de Zinedine Zidane (0-0, 4 t.a.b. à 1).





De quoi agacer le bouillant technicien argentin. Surtout lorsqu’on le lui rappelle, comme vendredi en conférence de presse : "Déjà, l'expression «une autre finale perdue» ne me semble pas si juste. Sur six, nous en avons perdu trois et nous en avons gagné autant. Et sur les trois défaites, deux étaient aux tirs au but. Ça reste des défaites, mais nous étions à la hauteur. Je suis fier de ces années, qui nous ont permis d'atteindre autant de finales et de rivaliser avec un club aussi puissant que le Real Madrid."

"Encore beaucoup de choses à améliorer"



Il est vrai que lors de leurs deux affrontements en finale de la Ligue des champions, le Real s’en était particulièrement bien tiré. Que ce soit en 2014 (4-1, a.p.), avec une égalisation miraculeuse de Sergio Ramos au bout du temps additionnel pour arracher la prolongation, ou deux ans plus tard, à Milan, où le club merengue s’était effectivement imposé aux tirs au but (1-1, 5 t.a.b. à 3). Mais les victoires de l’Atlético n’ont pas non plus été acquises facilement, en finale de la Coupe du Roi 2013 (2-1, a.p.), lors de la Supercoupe d’Espagne 2014 (1-1 ; 1-0) ou en Supercoupe d’Europe 2018 (4-2, a.p.).



Et si les deux clubs madrilènes pouvaient se départager lors d’une nouvelle finale ? Simeone est pour l’instant loin d’avoir ce genre de considérations à l’esprit. "On est au milieu de la saison et je pense qu’on a encore beaucoup de choses à améliorer. Et puis le championnat est très long. On doit continuer, dès samedi, contre un adversaire coriace." A Eibar, samedi, le troisième du classement s’avancera diminué, puisqu’outre Diego Costa, José Gimenez, Koke et Thomas Lemar, Kieran Trippier a lui aussi rejoint l’infirmerie. Un Lemar sur le départ que Simeone ne retiendra pas, comme il l’a confirmé lors de ce même point-presse.