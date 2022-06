Séville : Luuk de Jong de retour aux Pays-Bas ?

L'international néerlandais est dans la dernière année de son contrat avec Séville après que Barcelone a choisi de ne pas activer sa clause d'achat sur lui. Luuk de Jong a rejoint les Catalans en prêt au début de 2021-2022 et il a marqué six buts en Liga en 21 apparitions. Selon les précédents rapports de Marca, Séville tient à décharger le joueur de 31 ans, le club mexicain Toluca voyant déjà une offre de 5 millions d'euros rejetée.

Un prix de six millions d'euros

Selon les informations de Diario AS, le nouvel entraîneur du PSV, Ruud van Nistelrooy, souhaite ramener de Jong aux Pays-Bas dans les semaines à venir. Cependant, la principale pierre d'achoppement est le prix demandé de 6 millions d'euros par Séville, le PSV ne voulant pas payer cela, en raison de sa situation contractuelle en Andalousie. Le PSV a vu le meilleur de de Jong, avec trois de ses cinq saisons, entre 2014 et 2019, avec plus de 20 buts en championnat et un total de 112 buts en 204 apparitions pour les géants néerlandais.