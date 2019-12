Sergio Ramos (Real Madrid) veut un Ballon d'Or différent pour Messi et Ronaldo

Sergio Ramos joue depuis 14 ans au Real Madrid et il a déjà remporté 20 trophées 🔥 :

⭐️ Ligue des champions : 4

🌍 Coupe du Monde des Clubs : 4

💫 Super Coupe d’Europe : 3

🏆 Liga : 4

👑 Coupe du Roi : 2

🇪🇸 Super Coupe d'Espagne : 3



Une véritable légende du Real Madrid 😍 pic.twitter.com/jNKlCDczxp



— LeMeilleurDuFootball (@LMDFoot_) December 6, 2019

Outre le Croate Luka Modric, lauréat en 2018, personne n'a réussi à s'immiscer dans le duopole maintenu par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le Ballon d'Or lors de la dernière décennie. L'Argentin en a remporté six et le Portugais cinq. Certains joueurs s'en sont approchés, mais n'ont pas réussi à briser le cycle imposé par les deux virtuoses« Ils pourraient faire un Ballon d’or seulement pour Ronaldo et Messi en fonction des résultats… Et un autre pour les autres. Au final, ce serait mieux pour le football », a ainsi plaisanté l'Espagnol pour TUDN. Ramos a aussi été sondé sur sa succession au Real et estime que le club merengue devra puiser dans son vivier : « Au final, les comparaisons ne sont jamais bonnes. Il y a un très bon centre de formation au Real Madrid, vous devez toujours garder cette base nationale. Sur le marché, il y a de bons joueurs et l'équipe peut les signer., il a besoin d'expérience, mais c'est un joueur d'avenir », a estimé Ramos, qui pour rappel n'est pas dans le groupe du Real qui va défier le club Bruges en Ligue des champions mercredi soir.