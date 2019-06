Sergio Ramos-Pilar Rubio, vive les mariés !

Sergio Ramos, idole de toute l’Andalousie, a eu le droit à un cadre majestueux pour son mariage avec Pilar Rubio. Le couple que forme le défenseur du Real Madrid, âgé de 33 ans, avec la présentatrice TV de 41 ans a chamboulé le tout Séville, samedi. Leur union s’est scellée dans la grande cathédrale et les fiancés et leurs invités ont donc défilé sur la Plaza del Triunfo, l’endroit le plus touristique de la ville (puisque s’y trouve également l’entrée de l'Alcazar).

Le capitaine des Merengues a ainsi convié de nombreux actuels ou anciens coéquipiers de club ou de la Seleccion, comme Keylor Navas, Alvaro Morata, Sergio Busquets, Santi Cazorla, Pepe Reina, Joaquin ou encore David Beckham, qu'il a connu à son arrivée dans la capitale en 2005. La tenue blanche de Victoria a d’ailleurs fait jaser auprès des observateurs... A noter que Zinédine Zidane, Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo ne sont visiblement pas présents à cette grande fête.

"Il est important pour nous de partager cette journée avec tous nos amis et notre famille. Nous garderons un bon souvenir de la cérémonie dans la cathédrale. J’ai assisté à de nombreux mariages dans ma vie et je pense qu’il n’y en a pas beaucoup comme ça. On voulait aussi que tout le monde découvre notre ville", s’est réjoui Sergio Ramos à la presse, comme le rapporte du média local ABC de Sevilla, précisant qu’ils iront "probablement" en lune de miel en Asie.

[DIRECTO ] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: flores negras y chaqué clásico para Sergio Ramos y mantilla y vestido largo para su madre https://t.co/nE2IwL5FSP #Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFot pic.twitter.com/Jd7y3KmUs2 — ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) June 15, 2019

[DIRECTO ] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: así ha llegado Pilar Rubio a su enlace. Detalles del vestido https://t.co/nE2IwL5FSP #Sevillahoy Fotos: @ManuFerGomezFot pic.twitter.com/fKhie9yegC — ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) June 15, 2019