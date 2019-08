Sans Messi ni Suarez, le Barça piétine

Sans ses stars blessées, Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, le Barça est clairement amoindri. Le club catalan pleure en outre le décès de Xana, la fille de 9 ans de l'ancien joueur et entraîneur du club, Luis Enrique, tragiquement décédée vendredi des suites d'une maladie. Dans un tel contexte, le déplacement chez le promu Osasuna comptant pour la 3e journée de Liga prend des allures de piège sérieux. Et cette crainte prend forme lorsque Oliver Torres surprend Marc-André ter Stegen pour l'ouverture du score précoce (1-0, 7e).

Suite à cela, Barcelone demeure amorphe. Titulaire en attaque, Antoine Griezmann n'arrive pas à bousculer la physionomie de la rencontre avec ses compères d'attaque Rafinha et Carles Pérez. Il faut attendre la pause et le coaching d'Ernesto Valverde qui se décide à lancer un joyau de 16 ans, Ansu Fati. Ce Bissau-Guinéen apporte sa vivacité et son insouciance. En débloquant rapidement la situation catalane, d'une tête sur un centre de Pérez (1-1, 51e), il valide le pari de son entraîneur.

Seulement 4 points après 3 journées !

On pense comme la semaine dernière que Barcelone va se muer en rouleau-compresseur lorsque Arthur inscrit le but du 1-2 (64e). Cependant, les Basques se battent et poussent les Blaugranas dans leurs retranchements. Et la sanction tombe avec un penalty accordé suite à une main de Gerard Piqué dans la surface. Oliver Torres n'en demandait pas tant. Il transforme la sentence et s'offre un doublé permettant à Osasuna d'égaliser (2-2, 81e).

Le score ne bouge plus derrière. Ce partage des points n'arrange vraiment pas le champion d'Espagne en titre pour qui la situation devient critique avec seulement quatre points glanés en trois sorties. La trêve internationale arrive à point nommé et les retours des stars offensives, dont celle du capitaine Leo Messi, urgent désormais. Le Barça aura son premier gros test à la rentrée le 14 septembre contre Valence. Quant aux rivaux madrilènes, le Real peut prendre trois unités d'avance ce dimanche chez Villarreal tandis que l'Atlético peut réaliser un sans-faute en cas de succès à domicile contre Eibar.