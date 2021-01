Samuel Umtiti, six mois plus tard

Samuel Umtiti a fait son grand retour dans le onze du FC Barcelone. Ce samedi à Grenade, le Français a été titularisé pour la première fois de la saison. Il fallait même remonter au 27 juin dernier lors d'un déplacement sur la pelouse du Celta Vigo pour retrouver la trace de Big Sam dès le coup d'envoi d'un match du club blaugrana. Un peu plus de six mois plus tard, le défenseur a répondu présent dans l'urgence. Car oui, malgré cette longue absence, son retour a été précipité.

Retenu dans le groupe catalan pour ce déplacement en Andalousie, l'ancien Lyonnais devait commencer sur le banc. Le forfait de dernière minute de Ronald Araujo l'a finalement propulsé dans le onze titulaire. Gerard Piqué blessé et Clément Lenglet suspendu, le joueur qui a été mis en difficulté par ses problèmes de genoux a été associé pendant 90 minutes à Oscar Mingueza dans la charnière barcelonaise. Ce duo a bien protégé le but gardé par Marc-André ter Stegen. Le portier allemand n'a eu que quatre arrêts à faire et le match s'est terminé avec une victoire convaincante et un clean-sheet pour le Barça (0-4).

Le résumé du match :

« Umtiti a montré qu'il a sa place dans cette équipe »



Pour son retour, Samuel Umtiti a livré une prestation intéressante. Le joueur de 27 ans a effectué des relances propres et était souvent bien placé malgré son manque de rythme. Il s'est battu pour que son équipe conserve son but inviolé. Alors qu'il a été incité à s'en aller depuis plusieurs mois par ses dirigeants, le champion du monde a été complimenté par Ronald Koeman, son entraîneur. « Il n'était pas préparé, mais ils l'ont averti juste après l'échauffement qu'il allait jouer. Il a fait un grand match. C'était son premier match complet depuis longtemps, et je crois qu'il a bien joué. Derrière Sergio Busquets, il a fait beaucoup de passes verticales, ça me plaît beaucoup. On n'avait ni Lenglet ni Araujo, et Umtiti, comme Oscar Mingueza, a montré qu'il a sa place dans cette équipe » a reconnu le tacticien néerlandais en conférence de presse à l'issue de la rencontre. La preuve que le défenseur est sur la bonne voie. Toujours présent au Camp Nou malgré les rumeurs de transfert qui évoquent un rebond ailleurs, il semble capable de gagner du temps de jeu en Catalogne et éviter un grand départ.