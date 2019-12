#AS

Rodrygo est revenu sur sa rencontre avec son entraîneur au Real Madrid, Zinedine Zidane, et dévoile également son immense admiration pour un certain Eden Hazard. Très bien acclimaté au style de jeu du Real et titulaire lors du dernier match des Madrilènes face à l'Espanyol, Rodrygo y évolue en compagnie de ses idoles« Quand j'ai rencontré Zidane, j'ai commencé à trembler.(...) À mes débuts, j'ai commencé sur le banc face à Osasuna. Quand je suis allé m'échauffer, je savais déjà que j'allais entrer. J'étais très nerveux, mais j'ai vite marqué. Le contrôle était le plus beau. Si vous contrôlez bien, vous avez tout pour bien jouer. Tout s'est bien passé. Je ne le croyais pas, je ne savais pas quoi faire. J'ai toujours l'impression d'être un enfant. Mon père a revu le but toute la nuit », a ainsi révélé Rodrygo, qui a offert une autre anecdote aux fans du Real concernant cette fois Eden Hazard : « Quand j'ai marqué mon troisième but face à Galatasaray, je n'ai pensé qu'à attraper le ballon. Eden Hazard m'a dit que j'aurais dû en marquer quatre (rires). Il a l'air brésilien, il a des gestes brésiliens».