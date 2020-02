Rivaldo soutient Lionel Messi et tacle Eric Abidal

Observateur privilégié des affaires du Barça, où il a accompli maints exploits à l'époque où il y évoluait en tant que joueur, le Brésilien Rivaldo a été convié à s'exprimer sur la dispute entre Leo Messi et Eric Abidal. Pour rappel, le secrétaire technique du Barça avait critiqué le manque d'implication des joueurs sous Ernesto Valverde, s'exposant aux critiques de la part de La Pulga et de Jordi Alba notamment.



« La réaction de Leo Messi mercredi dernier dans laquelle il a critiqué Eric Abidal à travers ses réseaux sociaux, me semble normale », a déclaré Rivaldo à Betfair. « Messi a parfaitement le droit d'être en colère contre Abidal sur la manière dont il s'est plaint du professionnalisme de certains joueurs à l'entraînement, surtout quand il n'a mentionné aucun nom spécifique. Cela a remis toute l'équipe en question. Il est difficile de parler de cette situation de l'extérieur, mais Messi a juste essayé de défendre le groupe et lui-même, de maintenir sa réputation et - en même temps - de savoir à quels joueurs Abidal faisait référence. », a estimé Rivaldo, qui n'est d'ailleurs pas tendre avec Abidal.



« Ce dernier était naïf en disant quelque chose comme ça dans une interview qui, bien sûr, aurait un grand impact dans les médias, forçant Messi à réagir. Ce type de problèmes devrait être résolu en interne. Abidal ne l'a pas fait exprès mais , finalement, il a blessé le club », a analysé le Brésilien.