Rivaldo juge le transfert de Dani Alves

Il est bien connu que Dani Alves a consulté régulièrement le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Tite, avant de choisir son club, car il souhaite intégrer la sélection de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. La décision de rejoindre les Pumas a suscité un immense engouement au Mexique, mais tous les acteurs du football ne sont pas sûrs que le latéral droit ait eu raison d'aller dans un championnat moins exigeant.

Son expérience joue pour lui

L'un d'eux est Rivaldo, l'un des anciens joueurs vedettes du FC Barcelone et du Brésil, qui a remporté la Coupe du monde en Corée et au Japon en 2002. "Je ne sais pas si c'était la meilleure décision de choisir les Pumas, car il pourrait jouer dans un pays où l'entraîneur, Tite, le voit plus, mais je pense qu'il a beaucoup de confiance en Dani Alves en raison de son expérience", a déclaré la légende brésilienne dans une interview accordée à TUDN. "C'est le joueur qui a le plus de titres et je pense que s'il va à la Coupe du monde, il jouera très bien, même s'il est un peu plus âgé."