Rivaldo critique le Barça sur le dossier Luis Suarez

À l'instar d'un certain Lionel Messi et de beaucoup d'observateurs et autres sympathisants du Barça, Rivaldo déplore le départ de Luis Suarez du club catalan. Si le Brésilien considère que le FC Barcelone a commis une monumentale erreur en permettant à El Pistolero de partir, l'ancien numéro dix des Blaugrana s'attend à ce que le buteur uruguayen s'adapte rapidement à la vie chez les Matelassiers. "Luis Suarez a pris une excellente décision en signant pour l'Atletico Madrid. Je voulais qu'il reste à Barcelone et je sentais toujours qu'il avait beaucoup à offrir. Mais Ronald Koeman a clairement indiqué que l'Uruguayen était de trop dans l'effectif et il a rejoint un club où il sera apprécié'', a analysé Rivaldo dans sa colonne pour Betfair.

"Il n'aurait pas dû quitter Barcelone"

"J'espère que les choses se passeront bien pour Suarez à l'Atleti parce que je suis fan du joueur qui n'aurait pas dû quitter Barcelone. Il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club et je ne peux voir son âge comme unique raison pour la décision du club de le laisser partir. C'est un grand combattant et il a signé pour le club parfait. Je suis sûr que Diego Simeone est ravi d'avoir un tel joueur dans son équipe. Le patron argentin aime ses qualités. Des qualités qui conviennent parfaitement au style de jeu de Simeone", a ajouté l'ancien prodige brésilien.