Retour à l’envoyeur pour Hazard ?

Alors que Madrid tente de retrouver le vrai Eden Hazard après une série de blessures et de performances mitigées, le nom du Belge résonne à nouveau à Londres. Selon AS, plusieurs intermédiaires évoquent un possible retour de la star dans le club qui a été sa demeure pendant sept ans. Une possibilité très difficile à réaliser pour des raisons économiques et en raison de la richesse de l'effectif des Blues, rempli de joueurs dotés du profil de Hazard. Abramovich est surtout à la recherche d'un avant-centre, Haaland si possible.

Une opération difficile à réaliser

La question financière est également essentielle. Madrid a payé 100 millions d'euros à Chelsea dans le cadre d'une opération d'envergure, avec un contrat de cinq ans pour Hazard, et amortit donc 20 millions d'euros chaque été dans ses comptes à la suite de ce transfert. Il lui faudrait donc le vendre pour au moins 60M€. Madrid serait ravi de réaliser une telle opération, mais c'est une somme très élevée du côté de Chelsea, à laquelle il faudrait ajouter l'augmentation de salaire de Hazard par rapport au salaire qu'il percevait dans son ancienne formation. Bref, l'intérêt pour un tel deal là, mais trouver une issue concrète est une autre paire de manches.