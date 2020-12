Real Sociedad : Un choc pour se relancer

Le nouveau leader se déplace chez l’ancien. Mardi soir à Anoeta , la Real Sociedad (3e) accue ille l’Atlético de Madrid (1er) . Et si les Basques ne possèdent que trois points de retard sur les joueurs de la capitale, ils com ptent deux matchs en plus e t sont aujourd’hui dans le dur après un début de saison exceptionnel. Après avoir signé six victoires consécutives en Liga entre octobre et novembre, ils n’ ont plus réussi à gagner le moindre match depuis leur succès à Cadix il y a un mois. Soit six matchs nuls de rang , dont la moitié en Ligue Europa, plus deux défaites de suite, sur la pelouse du Barça et sur celle de Levante, à chaque fois sur le même score (2-1).

"Pas d'excuses" à la Real Sociedad "C’est vrai qu’après le match de Levante, j’ai parlé de l’accumulation des matchs. Mais je veux être bien clair, et ne pas chercher d’excuses, a confié en conférence de presse Imanol Alguacil , l’entraîneur d e l’équipe de Saint-Sébastien. Je ne veux pas trouver d’excuses avec les blessures ou la fatigue pour expliquer cette série. Je pense que nous aurions parfois mérité mieux sur certains matchs que nous n’avons pas gagnés. Et encore une fois, je ne veux pas chercher d’excuse, mais la fatigue a fait des ravages."

Le Real Madrid en embuscade Une accumulation de matchs, avec cette Ligue Europa qui pompe beaucoup d’énergie, à laquelle la formation basque n’était pas forcément préparée. Certains en ont payé le prix, comme David Silva, qui a accumulé les petites blessures ces dernières semaines mais pourrait effectuer son retour contre l’Atlético , même s’il reste incertain. Du côté madrilène , on cherchera à conforter sa première place lors de ce déplacement périlleux, dix jours après avoir enregistré une première défaite de la saison chez les voisins du Real (2-0). Un club merengue opposé à Grenade mercredi et qui pourrait profiter d’un faux pas des Colchoneros , qui comptent le même nombre de points mais deux matchs en moins, pour s’emparer, au moins provisoirement de la tête. Diego Simeone pourra en tous cas compter sur le retour en forme de Luis Suarez, auteur d’un doublé samedi face à Elche (3-1).