Zinedine Zidane était très satisfait de la performance du Real Madrid contre l'Inter Milan mercredi. Une victoire qui relance le club merengue dans une campagne de C1 pourtant très mal entamée. Les merengue, qui avaient besoin d'un succès pour augmenter leurs chances de progression vers la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, se sont imposés grâce à des buts d'Eden Hazard et de Rodrygo Goes. "Nous avons livré un super match du début à la fin", a louangé Zidane après le match. "Nous avons joué sérieusement et avec du caractère. C'étaient trois points très importants et nous étions à notre meilleur. Je suis content pour les joueurs. Quand ils doivent jouer, ils jouent."



Hazard a ouvert son compteur en Ligue des Champions pour le Real Madrid, convertissant un penalty pour donner aux visiteurs l'avantage en début de match, et Zizou estime que l'ailier belge retrouvera bientôt son meilleur niveau après une série de blessures et une contamination au Covid_19. "Ce dont Hazard a besoin, c'est de jouer et de se sentir bien à nouveau", a déclaré Zidane. Le boss du Real Madrid a également rendu hommage à Diego Maradona après l'annonce de sa mort dans les heures précédant le match de mercredi. "C'est une perte énorme pour le monde du football", a ainsi déploré Zidane. "Je l'ai ancré dans mes souvenirs après ce qu'il a fait lors de la Coupe du monde 1986. J'avais 14 ans... Je n'ai pas de mots. Nous sommes tous très tristes."



Zidane : "Cette équipe a du coeur et de la personnalité"