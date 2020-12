Real Madrid : Zidane refuse d'accabler ses joueurs

Le Real Madrid a signé un nul indigent face à la modeste formation d'Elche mercredi soir en Liga (1-1). Le club madrilène avait pourtant ouvert le score et dominait largement avant le repos. En conférence de presse, le coach merengue Zinedine Zidane a refusé de s'en prendre à ses hommes, il a même louangé certains d'entre eux, à l'image de Marcelo, de retour dans le onze à l'occasion de cette rencontre.

"La Liga est très longue"

"Mon sentiment n'est pas bon car nous avons eu des occasions et nous n'avons pas tué le match", a admis Zidane après la rencontre en conférence de presse. "Puis, avec le nul, ils se sont regroupés derrière et c'était difficile. Je ne pense pas que ce soit une question de confiance excessive, car nous savions contre nous jouions. La clé était d'obtenir ce deuxième but, mais nous ne l'avons pas marqué. Ensuite, ils ont reculé et nous n'avons pas pu prendre l'avantage, mais nous avons eu des opportunités aussi. Je suis satisfait de [Marcelo et Marco Asensio]. Je suis content des performances de tout le monde, même de ceux qui jouent moins", a analysé ZZ, déplorant les points perdus, alors que l'Atlético Madrid, leader, avait gagné plus tôt dans la soirée contre Getafe : "[L'Atletico Madrid] ne perd pas, mais la Liga est très longue", a poursuivi Zidane. "Il y a un long chemin à parcourir et toutes les équipes vont perdre des points."