Le Real Madrid a remporté un succès important face à Huesca ce samedi, reprenant au passage trois points sur le Barça au classement, qui défiera le Betis à Séville dimanche. Varane a inscrit un doublé pour permettre à Zinedine Zidane, sous le feu des critiques et auteur d'un coup de gueule en conférence de presse vendredi, de souffler. Le coach tricolore s'est exprimé devant les médias au terme du match, arguant que son équipe ne baisserait jamais les bras cette saison.

"L'équipe se battra"

«L'équipe va se battre, nous n'allons jamais baisser les bras. Madrid n'abandonnera jamais. Nous savons que nous devons performer et nous en voulons plus, c'est ce que nous essaierons toujours de faire. Vous me posez des questions sur la conférence de presse d'hier, mais je vais vous répondre sur le match. Nous sommes satisfaits de la victoire, c'était un match difficile mais nous avons ajouté trois points, il reste encore beaucoup de choses et c'était important de gagner. Nous connaissons les difficultés que nous avons eues ces derniers temps. Nous avons joué avec du caractère et c'était important de l'emporter; ce que nous avons fait petit à petit", a asséné Zizou.