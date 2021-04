Real Madrid - Zidane : "Le résultat du Barça ne change rien"

Ramos prêt pour un retour

Jeudi soir, le Barça a manqué une occasion en or de prendre la tête de la Liga en s'inclinant face à Grenade au Camp Nou (1-2) . Visiblement, Zinédine Zidane n'a pas sauté au plafond après ce mauvais résultat du club catalan, qui a engendré un statu quo dans les places de tête. Alors que son équipe est à deux points de l'Atlético de Madrid (leader), et qu'elle va affronter Osasuna, samedi soir lors de la 34ème journée, il a pris la parole en conférence de presse.. Nous nous concentrons sur ça. Nous allons mettre la meilleure équipe pour essayer de gagner. La Liga est compliquée, elle le sera jusqu'à la fin. Je ne suis jamais heureux des défaites des rivaux, nous devons penser à nous, nous voulons cette Liga, ce sera difficile et nous allons essayer", a ainsi clamé le technicien français, qui espère donc à ce que le club merengue conserve son titre.Alors que le Real affrontera Chelsea, mercredi en demi-finale retour de la Ligue des Champions (1-1 à l'aller), le natif de Marseille a expliqué qu'il allait pouvoir compter sur Sergio Ramos, absent depuis le 13 avril dernier. ", a certifié Zidane, qui a acté l'absence de Ferland Mendy, toujours gêné par des problèmes au mollet.