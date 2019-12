Real Madrid : Zidane dans le top 3 des entraîneurs les plus capés

Le match du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao, ce dimanche soir au Santiago Bernabeu, a fait rentrer Zinedine Zidane un peu plus dans l'histoire du club. Ce n'est pas le match nul (0-0) de ses hommes qui en est la cause mais ses statistiques individuelles sur le banc madrilène. Ce match était leà la tête du Real Madrid, il lui permet ainsi de grimper sur le podium des entraîneurs les plus capés de l'histoire de la Maison Blanche. Zizou dépasse Leo Beenhakker (183) et se met désormais en chasse de Vicente Del Bosque, deuxième, avec 246 matchs. La première place est quant à elle inaccessible ou presque … Elle est occupée par Miguel Munoz, qui, de 1959 à 1974 a pris part à 604 rencontres.