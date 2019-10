Real Madrid-Zidane: ''Ça me blesse, je n’aime pas''

A la veille du 3e match du Real Madrid en Ligue des champions, contre Galatasaray, mardi soir, Zinédine Zidane a été questionné sur sa situation, lui qui est désormais sur la sellette après une défaite à Majorque (1-0).

"Je ne vais pas te dire que ça ne me blesse pas, car ça me blesse, je n’aime pas, mais je laisse les gens avoir une opinion. Ce que je peux faire, c’est donner le maximum avec mes joueurs et penser positivement", a-t-il répliqué en conférence de presse, plutôt souriant.

"Zizou" se sent-il menacé ? "Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. La question est pour quelqu’un d’autre. Ce que je veux, c’est rester, pour toujours. La situation, je la connais, on a besoin de gagner demain. Je me concentre uniquement sur cette rencontre".