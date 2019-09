Real Madrid: Zidane avec 12 joueurs dont 5 blessés

La trêve internationale ne permet guère au plus grands clubs de travailler normalement. C'est notamment le cas au Real Madrid. Au lendemain du 2-2 concédé face à Villarreal, Zinedine Zidane n'aura à sa disposition que 12 joueurs et, ce, pour les deux prochaines semaines. Et encore, cinq d'entre eux sont blessés !

L'infirmerie étant pleine, le staff sera attentif aux prestations des 14 joueurs en sélection. Ce sera notamment le cas pour Eden Hazard qui est sans doute parti rejoindre la Belgique avec des requêtes très précises du staff médical madrilène.