Sous le feu des critiques cette saison avec un Real Madrid affichant une forme plus que mitigée, Zinedine Zidane aurait d'ores et déjà pris une décision importante concernant la saison prochaine. Le coach français ne devrait plus être l'entraîneur du club merengue la saison prochaine, et donc quitter ses fonctions dès cet été. Éliminé de la Coupe du Roi après un piteux revers face à Alcoyano, équipe de troisième division espagnole, le Real est largement distancé dans la course au titre en Liga par l'Atlético de Madrid. Le champion sortant vient notamment d'encaisser un revers humiliant face à Levante en championnat, à domicile, lâchant des points précieux au passage. Zidane aurait déjà pris sa décision et elle serait irréversible, selon une indiscrétion signée Marca.

