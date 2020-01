Real Madrid : Zidane a parlé à Nacho « juste avant le corner »

Désormais seul leader de la Liga après son court succès à Valladolid grâce à l'unique but de Nacho, le Real Madrid de Zinedine Zidane peut remercier le défenseur madrilène, pourtant loin d'être un titulaire indiscutable cette saison. Nacho a marqué sur corner grâce aux conseils de son coach et l'étreinte entre les deux hommes en guise de célébration en dit long. Zizou est d'ailleurs revenu sur cette communion en conférence de presse d'après-match, dans des propos relayés par Marca.



En effet, c'est Zidane qui a demandé à Nacho de monter sur le corner victorieux et de se présenter au premier poteau juste avant que Toni Kroos ne se charge de tirer : « Je suis content pour lui », a répondu Zidane lors de sa conférence de presse, lui qui a été interrogé sur la célébration du défenseur formé au Real, qui a couru vers son entraîneur pour le serrer dans ses bras : « Juste avant le corner, je lui ai dit de se mettre au premier poteau. C'est un défenseur qui ne marque généralement pas beaucoup, donc je suis content pour lui. C'était un match compliqué contre un adversaire compliqué », a ajouté Zidane. « Ils n'avaient perdu qu'un match à domicile et jouaient très bien. C'était important de gagner. »