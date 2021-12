Le vice-président et ancien capitaine de l'Inter, Javier Zanetti, a expliqué les raisons de sa décision de ne pas rejoindre le Real Madrid, alors que les deux parties étaient sur le point de trouver un accord. Zanetti s'est rendu à Madrid avec les Nerazzurri, qui affronteront le Real Madrid ce mardi au stade Santiago Bernabeu lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Zanetti a failli devenir merengue



"Oui, j'étais très proche [de rejoindre le Real Madrid] et j'ai déjà dit que je me sentais honoré par l'intérêt d'un tel club. C'était à l'époque où Jorge Valdano était directeur sportif. Mais tout le monde connaît mon histoire et sait que l'Inter est ma maison. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ici. Je m'identifiais à l'Inter et le fait est que je jouais aussi pour un club avec beaucoup d'histoire, même si nous avons eu des difficultés à l'époque. Les choses ne se sont pas passées comme prévu et je ne voulais pas partir sans avoir laissé une trace. J'étais le capitaine et j'avais une grande responsabilité. Et je suis resté", a-t-il confié à Marca.