Real Madrid : Vinicius, la machine est en marche

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Au Real Madrid, cela donnerait : le malheur de Lopetegui fait le bonheur de Vinicius. Car sans le limogeage de l’ex coach du Real Madrid en octobre dernier, pas sûr que la star naissante du Real Madrid monopoliserait les débats en Espagne. Arrivé sur la pointe des pieds l’été dernier en provenance du Brésil pour 45 M€, Vinicius a eu beaucoup de mal à digérer l’énorme pression inhérente au Real Madrid. Le peu de confiance accordée par le coach de l’époque, Lopetegui, a fini par avoir raison de lui. L’arrivée d’une personne va pourtant tout chambouler : Santiago Solari. Dans son opération reconquête, l’entraîneur du Real Madrid a pris sous son aile Vinicius, lui faisant tranquillement remonter la pente. Le natif de Rio joue de plus en plus et commence à se montrer décisif. Si bien que l’ancien de Flamengo est devenu un titulaire en puissance depuis quelques semaines au détriment de Gareth Bale. Rien que ça…

Buteur face à Alavès début février, passeur contre l’Atlético Madrid le week-end dernier et passeur hier face à l’Ajax Amsterdam, Vinicius sait se montrer efficace. Depuis le début de saison, Vinicius totalise la bagatelle de 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses qualités de vitesse et de percussion lui permettent très régulièrement de faire la différence sur le côté pour servir les attaquants. L’un des premiers à en profiter n’est autre que Karim Benzema. « À chaque fois que je joue avec lui, il me conseille pour prendre les meilleurs choix, il me transmet de la confiance. Je suis plus tranquille pour jouer », déclarait il y a peu Vinicius au sujet de « KB9 ». Même s’il doit encore être plus « tueur » dans la zone de vérité, Vinicius, 18 ans à peine, semble apprendre à vitesse grand V. Une belle réussite unanimement saluée en Espagne et qui a poussé les cadres du vestiaire madrilène à protéger leur pépite…

Et pour cause, ils ne veulent pas que leur coéquipier suive le chemin de Martin Odegaard, grand espoir du Real Madrid qui n’a jamais percé. « Ne mettez pas la pression sur le garçon comme ça a été le cas avec Asensio ou d'autres, a martelé Sergio Ramos à l’issue de la victoire contre l’Ajax Amsterdam. Ce n'est pas nécessaire et c'est à cela que servent ceux d'entre nous qui sont ici depuis le plus longtemps. Appréciez et n’en faites pas trop. C’est un joueur spectaculaire et il nous fait du bien. » Pourtant, à ce rythme, Vinicius devra s’y faire et prouver qu’il est capable de supporter la pression.