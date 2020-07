Real Madrid : Varane voit Zidane comme un "repère" pour les joueurs

Varane admire et respecte Zidane

Au soir du 34ème titre de champion d'Espagne obtenu par le Real Madrid, Sergio Ramos, le capitaine du club merengue, n'avait pas mâché ses mots au moment de parler de son entraîneur, Zinédine Zidane, valorisant le natif de Marseille comme il se doit.. Des mots lourds de sens, qui trouvent un écho dans les propos de Raphaël Varane, autre central du Real.Le Français âgé de 27 ans a lui aussi, comme Ramos, souligné l'impact psychologique, émotionnel, renvoyé par Zidane auprès de son groupe, dans un entretien accordé au Parisien. "Son parcours exceptionnel force l'admiration et le respect. Il se comporte toujours avec classe et élégance. Il a un destin hors du commun. Le côtoyer, ça n'est que du bonheur. Il représente une grande source d'inspiration. Il a cette capacité singulière à rendre l'impossible possible. Il se dégage de sa trajectoire quelque chose d'irréel. Son âme de joueur est toujours vivace., a-t-il assuré. Encore en course en Ligue des champions, le Real tentera de poursuivre sa route dans la compétition alors qu'il affrontera Manchester City en huitième de finale retour après une défaite lors de la première rencontre (2-1).