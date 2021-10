Ces dernières années, le Real Madrid a eu une politique claire d'acquisition de certains des meilleurs jeunes joueurs de la planète. Et alors que la plupart des efforts du club sont maintenant dirigés vers l'obtention de Kylian Mbappé et Erling Haaland, le club continue de scruter le globe à la recherche de jeunes talents. Et selon les rapports de Bild, il semble que Benjamin Sesko soit l'une des principales cibles de Madrid.

Le Real pense à Sesko



Né à Radece, en Slovénie, le 31 mai 2003, Sekso, 18 ans, a réussi à se faire une place dans le onze de départ du RB Salzbourg malgré son âge. La saison dernière, il a brillé avec Liefering en deuxième division autrichienne, marquant 21 buts et délivrant sept passes décisives. Avec le départ de Patson Daka pour Leicester, Sesko a remplacé le Zambien à la pointe de l'attaque, formant un formidable partenariat offensif avec le jeune Karim Adeyemi. Avec sept buts en douze matches, Sesko plaît à plusieurs clubs, dont le Real. Un jeune talent à suivre...