Depuis son arrivée au Real Madrid en juillet 2009, Karim Benzema a forgé son histoire au sein du club. Aujourd'hui pierre angulaire de la formation merengue, l'attaquant tricolore est en passe de franchir un nouveau cap. Tandis que son équipe se déplace dimanche sur la pelouse de Getafe (14h, 19e journée de Liga), KB9 pourrait bien valider son 300e but avec Madrid.



Actuellement à 299, Karim Benzema n'est plus très loin d'un certain Alfredo Di Stéfano qui compte 308 buts à son actifs au Real. Un peu plus en avant, Raul pointe à 323 réalisations. Quant à Cristiano Ronaldo, il caracole à 451 pions. Pour l'heure, Benzema se concentre sur ce qu'il a à faire : aider son équipe à gagner, lui qui est l'actuel meilleur buteur du club cette saison et du championnat (13 buts en Liga).

Le Real en profite

Au classement, le Real Madrid est très large leader avec huit points d'avance sur son premier poursuivant, le Séville FC, qui compte cependant un match de moins. Encore plus loin, ses habituels rivaux que sont l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone pointent respectivement en 5e et 7e position, à 17 et 18 points.