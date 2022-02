Le huitième de finale aller de Ligue des Champions perdu dans les derniers instants par le Real Madrid sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1) a laissé quelques traces dans les rangs espagnols. Monté au front pour admettre ses erreurs, tant dans la préparation que sur le déroulé de la partie, Carlo Ancelotti n'a pas pour autant fait taire toutes les critiques.



Malgré un large succès validé samedi face à Alavés (3-0), le stratège italien reste dans le viseur de ses détracteurs. Ces derniers lui reprochent notamment de ne pas suffisamment faire tourner son effectif, et donc de ne pas laisser un peu de repos aux cadres habituels. Comme le note Mundo Deportivo, Ancelotti a par exemple attendu la 82e minute de jeu, pour effectuer son tout premier remplacement.

Quatorze "hommes de base"

Le média souligne également le fait que l'entraîneur madrilène dispose de vingt-cinq hommes, mais ne s'appuie réellement que sur quatorze d'entre eux "de manière plus ou moins régulière". Une manière de faire qui semble toutefois fonctionner puisque le Real peut toujours espérer se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, et reste solide leader de la Liga.