Real Madrid : Thibaut Courtois encense Marc-André Ter Stegen

Meilleure défense de Liga, le FC Barcelone peut dire merci à Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand enchaîne les belles prestations dans les cages catalanes. Un avis partagé par Thibaut Courtois. Dans un entretien accordé à Movistar, le portier belge a livré son analyse sur les performances de son homologue catalan.

"C’est tout à son honneur si le Barça a neuf points d’avance en tête du classement"

« Je ne pense pas qu’il se soit amélioré, car Ter Stegen a toujours été un grand gardien. C’est un grand gardien et parfois, il y a des coups durs dans votre carrière et vous avez la malchance de prendre un but malheureux. Cette année, le Barça a une très bonne base défensive et les quelques occasions qu’il se procure sont résolues par Ter Stegen. Il a remporté de nombreux matches 1-0 qui, sans lui, se seraient terminés par un match nul. C’est tout à son honneur si le Barça a neuf points d’avance en tête du classement. Il fait une grande saison et c’est un grand gardien. Rien n’a changé, c’est juste qu’aujourd’hui les choses vont bien pour lui et qu’un gardien qui a confiance en lui grandit encore plus. Je lui souhaite le meilleur, mais j’espère qu’il ne s’arrêtera pas autant demain.»