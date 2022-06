Real Madrid : Tchouaméni débarque en dernier

Les joueurs du Real Madrid abandonnent leurs vacances et retournent en Espagne dans les prochains jours pour se préparer à se présenter à la Ciudad Deportiva de Valdebebas pour la pré-saison, qui commence le 8 juillet. Mais l'arrivée sera échelonnée - le premier groupe de joueurs à reprendre le travail sera celui qui n'a pas d'engagements internationaux pendant l'été.

Tchouameni attendu à l'entraînement

Et il y a là des poids lourds : Thibaut Courtois, Nacho, Ferland Mendy, Toni Kroos et Eduardo Camavinga. On y trouve également les anciens de retour comme Borja Mayoral et Alvaro Odriozola, ainsi que des joueurs à l'avenir incertain comme Dani Ceballos et Mariano Diaz. Le groupe suivant est composé de Brésiliens, qui arriveront le 10 juillet. Cette cohorte comprend Casemiro, Eder Militao, Rodrygo Goes et Vinicius Junior. Le dernier collectif sera composé de ceux qui ont joué la Ligue des Nations : Aurélien Tchouameni, Antonio Rudiger, Karim Benzema, Luka Modric, Marco Asensio, Dani Carvajal et Eden Hazard. C'est ce que rapporte Mundo Deportivo.