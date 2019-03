Real Madrid: Solari n'a pas l'intention de démissionner

L'humiliation subie par le Real Madrid face à l'Ajax Amsterdam au stade Santiago Bernabeu (1-4) après les deux revers concédés face à Barcelone (0-3 en Coupe et 0-1 en Liga) placent le Real Madrid dans une situation très délicate. Le club merengue ne remportera aucun trophée en fin de saison et la Coupe du monde des clubs ne sauvera pas les apparences.

"Je ne suis ps venu ici, dans un moment si difficile pour le club pour démissionner. Je suis l'entraîneur, je suis là pour travailler et donner le meilleur de moi-même. Les joueurs doivent faire du mieux possible chaque jour. Il faut rester professionnel et revenir travailler demain pour être meilleur que la veille", a plaidé Santiago Solari, coupant ainsi court à toute question sur son avenir.