Real Madrid : Sergio Ramos donne de ses nouvelles après son opération

¡Hola a todos! Todo va según lo previsto. Pensando ya en ponerme a trabajar y en volver cuanto antes.

Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño. 💪😘 pic.twitter.com/4ACPnMdS8y

— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 8, 2021

Le Real va-t-il prolonger son contrat ?

Blessé au genou, Sergio Ramos va rater les matchs de huitièmes de finale aller et retour contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Opéré du ménisque récemment, il avoue que c'était vraiment nécessaire : «» À la suite de sa blessure et de son opération, l'Espagnol risque d'être absent entre six et huit semaines. Un coup dur pour le Real Madrid de Zidane qui vit une saison mitigée. Le défenseur attend déjà son retour avec impatience : «» Quant à l'opération, tout s'est bien passé. « Finalement, c'est mon tour de passer au bloc, personne n'aime être dans cette situation. Dieu merci, tout s'est bien passé. Je tiens également à remercier le docteur et toute son équipe pour l'excellent traitement et le travail effectué lors de l'opération », a-t-il déclaré dans une vidéo.En fin de contrat avec le Real, sa blessure ne doit pas arranger les négociations. Mais elle doit aussi refroidir certains clubs intéressés, dont le Paris Saint-Germain. Néanmoins, la saison est encore loin d'être finie et Ramos a encore le temps de convaincre le Real Madrid ou un autre club que malgré son âge (bientôt 35 ans) et son genou, il est encore en bonne forme et performant.L'Euro approche également et l'Espagne espère reconquérir le titre, et elle compte sur son capitaine. En attendant, Sergio Ramos doit d'abord récupérer de son opération, passer par la phase de rééducation, retrouver petit à petit les séances d'entraînements avec le Real Madrid, et enfin faire son retour sur les pelouses.