Le record de Roy Keane comme l'un des plus grands joueurs de Premier League a été établi au cours d'une carrière dominante à United de 1993 à 2005. L'Irlandais a remporté sept titres de Premier League, dont cinq en tant que capitaine, ainsi que quatre FA Cups et une Ligue des Champions, à Old Trafford. Cependant, la fin de sa carrière à United a été gâchée par une rupture des relations avec Sir Alex Ferguson, puisqu'il a rejoint le Celtic en décembre 2005, après avoir quitté les géants de la Premier League par consentement mutuel.

Une fin de carrière gâchée

Sa décision de rejoindre le Celtic a réalisé un rêve d'enfant pour Keane, mais il a reçu des offres de toute l'Europe alors que sa carrière à United prenait fin soudainement. L'ancienne star de Nottingham Forest a déclaré dans son autobiographie "The Second Half" que le directeur du football du Real Madrid, Emiliano Butragueno, lui avait tendu la main, mais qu'il avait choisi de ne pas rejoindre Madrid.



Butragueno a dit : "Roy, nous serons heureux de vous avoir". Le conseil d'administration n'avait qu'à sanctionner l'accord, c'était la procédure standard", confie-t-il selon les citations de Mundo Deportivo. "J'aurais dû apprécier davantage l'offre du Real. C'était le défi le plus intéressant qui se présentait à moi. "J'ai été trop négatif. Le climat et l'entraînement auraient pu me donner un nouveau souffle et deux années supplémentaires de jeu. Je regardais ce qui pouvait mal se passer, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était la bonne décision. Je ne voulais pas déménager en Espagne. C'est la peur de l'inconnu qui m'a décidé."