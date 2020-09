Real Madrid : Ronaldo revient sur les soirées madrilènes

Actuel président du Real Valladolid en Liga, Ronaldo Nazario reste connu, notamment pour son passage sous le maillot du Real Madrid (2002-2007). Fameux pour ses talents balle aux pieds, le Brésilien a aussi fréquenté les pages de la presse en raison de ses nombreuses sorties. Toutefois, il est revenu sur ce thème dans une conversation avec l'ancien directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano. Pour Ronaldo, sa réputation hors du terrain était une exagération.

La Ligue des Champions s'est refusée à Ronaldo

Il s'est confié au micro de Movistar. "Il y a une légende autour de ce que c'était. Ce n'était pas comme ça. J'ai toujours été très responsable, j'ai toujours essayé de ne pas endommager mon physique. Après les victoires, j'aimais fêter ça, et comme on gagnait toujours, c'était un problème ! Mais il y avait beaucoup plus d'exagération que ce que c'était vraiment. C'était une période spectaculaire. Le Real Madrid et Madrid sont la meilleure combinaison de ville et d'équipe que l'on puisse trouver dans la vie", a indiqué le double Ballon d'Or auriverde (1997 et 2002).





Sous le maillot du club merengue et dans toute sa carrière, Ronaldo n'est pas parvenu à remporter la fameuse Ligue des Champions, ce qui a engendré de nombreuses critiques sur son passage au sein du Santiago Bernabeu. En 2003, il a été sacré champion d'Espagne avec une Liga gagnée.



Dans sa longue carrière, il a connu de nombreux clubs : Cruzeiro, le PSV, Barcelone, l'Inter, l'AC Milan, le Real Madrid et Corinthians, formation dans laquelle il a pris sa retraite, en 2011 après un passage de deux ans.