Real Madrid : Rodrygo forfait

Le Real Madrid aborde son premier match de la saison contre Almeria en toute confiance après avoir remporté son premier titre de la saison, en battant l'Eintracht Francfort pour remporter la Supercoupe d'Europe.

Petit problème pour Rodrygo

Les Blancos ont été vifs et l'équipe de Carlo Ancelotti a fonctionné sans problème en milieu de semaine. Ils devaient se rendre à Almeria en pleine forme dimanche, mais ils seront privés de l'une de leurs principales options offensives. Rodrygo Goes a manqué l'entraînement samedi matin et Diario AS indique que c'est en raison d'une blessure musculaire à la jambe droite, due à une surcharge du muscle. Cela devrait le tenir à l'écart du match contre Almeria.



Bien que Rodrygo ne fasse pas partie du onze le plus fort du Real Madrid, si Ancelotti avait envisagé d'ajouter un troisième attaquant pour affronter les champions de Segunda de l'année dernière, il devra désormais faire appel à des joueurs comme Marco Asensio ou Eden Hazard. Il ne fait aucun doute que Rodrygo a été celui qui a le mieux défendu sa place dans le onze de départ, et ce ne sera donc pas le départ que le Brésilien avait imaginé.