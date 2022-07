L'international brésilien a réalisé le doublé Liga-Ligue des Champions à Madrid en 2021/22 au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti. L'ancien attaquant de Santos a répondu positivement à la confiance d'Ancelotti en marquant des buts cruciaux en fin de saison dernière. Il a inscrit sept buts lors des 11 derniers matchs de la campagne, dont un doublé lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, lors d'une nuit historique à Madrid.

Rodrygo aux anges à Madrid

Ancelotti devrait continuer à lui faire confiance, aux côtés de Vinicius Junior et Karim Benzema, en tant que trio offensif de premier choix dans les mois à venir, et le joueur de 21 ans est prêt à relever le défi. "Je suis très heureux de la façon dont la saison dernière s'est déroulée, en particulier vers la fin, car j'ai joué bien et régulièrement", a-t-il glissé selon les rapports de Diario Sport. "J'ai marqué des buts, j'ai donné des passes décisives et j'ai montré la meilleure version de moi-même. Cette saison, j'espère faire la même chose mais tout au long de la campagne".