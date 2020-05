Hazard va rebondir selon Martinez

Roberto Martinez, qui a paraphé un nouveau contrat de deux ans avec la sélection belge, a évoqué Eden Hazard. Blessé à deux reprises cette saison avec le club merengue, Hazard n'a participé qu'à 15 matches pour un but avec le Real depuis son arrivée en provenance de Chelsea l'été dernier. Martinez reste néanmoins convaincu que l'ancien lillois va trouver son rythme et remporter le Ballon d'Or au sein de l'équipe de Zidane.», a déclaré Martinez à la Cadena Ser. L'entraîneur espagnol estime d'ailleurs que les débuts compliqués d'Hazard peuvent lui servir : «Parfois, il faut un début difficile dans votre nouveau club pour donner tout ce que vous avez à l'intérieur et comprendre ce que cela signifie de jouer dans une grande équipe comme le Real Madrid. Nous avons déjà vu Eden avec beaucoup de joie dans son football et avec une excellente connexion avec ses coéquipiers. Je pense que les fans du Real Madrid sont convaincus qu'il apportera de nombreux succès'', a encore analysé le sélectionneur des Diables.