Real Madrid : Qu'attendre de la saison de Karim Benzema ?

En 2021-22, Karim Benzema va disputer sa 13eme saison avec le Real Madrid. Actuellement sous contrat jusqu'en 2022 avec les Merengue, l'attaquant français impressionne par sa longévité au sein d'un des clubs les plus instables du monde. A bientôt 34 ans, ce dernier sera plus que jamais attendu cette année en Espagne, qui s'apprête à normalement perdre sa plus grande star dans les prochains jours. En effet, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone pourrait changer bien des choses pour le numéro 9 madrilène, débarrassé malgré lui d'un de ses meilleurs ennemis en Liga. Il aura en tout cas un rôle important à jouer.

Ancelotti veut un Benzema à 50 buts



Une chose est sure, si Zinédine Zidane a quitté son poste d'entraîneur à la fin de la saison dernière, Benzema semble avoir toute la confiance de son successeur, l'Italien Carlo Ancelotti, qu'il a déjà connu de 2013 à 2015. « Benzema doit marquer 50 buts et non 30. (...) Avec Karim cela s'était bien passé et je suis heureux de l'entraîner à nouveau. Il s'est beaucoup amélioré et c'est un excellent attaquant », a d'ailleurs lancé l'ancien entraîneur d'Everton, au moment de sa prise de fonctions, en juin dernier. D'ailleurs, le Français pourrait être l'un ou le capitaine du Real Madrid cette saison, suite notamment au départ cet été de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Une belle marque de confiance.

Benzema seul au monde ?

En grande forme physiquement et de retour en équipe de France, Benzema va cependant devoir apprendre à gérer les périodes internationales, où il avait l'habitude de se reposer par rapport aux joueurs sélectionnés. Un changement que l'intéressé devrait aisément s'accommoder après avoir brillé avec les Bleus lors du Championnat d'Europe 2020. En Liga, auteur de 23 buts la saison dernière, l'attaquant du Real Madrid avait terminé deuxième meilleur buteur... derrière l'inévitable Messi. Un concurrent qui ne devrait donc plus être là d'ici les prochains jours. Alors, pourquoi ne pas rêver d'un Benzema retrouvé et titré avec la France et patron chez les Merengue et en Liga ?