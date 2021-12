Real Madrid : Quatre cas positifs au Covid-19 dont Camavinga

Courtois veut "revenir au plus vite"

Le Real Madrid doit aussi composer avec la pandémie de coronavirus. Ces dernières semaines, plusieurs éléments ont été testés positifs : Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Rodrygo Goes, Isco, David Alaba, Marco Asensio et Andriy Lunin. Si les éléments cités devraient être disponibles pour affronter Getafe en Liga lors de la prochaine sortie du club merengue, le 2 janvier, le club est encore touché.Tous les quatre ont été placés à l'isolement et ne pourront participer au match de reprise en Liga.Consécutivement à l'annonce du Real Madrid, Courtois a posté un message sur son compte Twitter. "Malheureusement, et malgré le respect de toutes les mesures, j'ai été testé positif au Covid lors du dernier contrôle. Bien que je n'aie aucun symptôme, je suis à la maison en suivant le protocole et l'entraînement correspondant pour revenir au plus vite". Le Real Madrid n'est pas le seul grand d'Espagne à être durement touché car le FC Barcelone, lui aussi, traverse une période compliquée., qui vont devoir rester isolés, comme Daniel Alves, Clément Lenglet et Jordi Alba.