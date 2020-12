Real Madrid : Quand Kroos ironise sur son salaire

Il n'est pas très courant de voir un joueur de la stature de Toni Kroos, évoluant au Real Madrid et bardé de titres avec le club merengue, répondre à un internaute, qui plus est un "hater". C'est pourtant ce qui s'est bel et bien produit sur Twitter. Un utilisateur du service de micro-blogging reprochait à l'international allemand d’être trop payé par rapport à son influence sur le terrain. Le milieu du Real ne s'est pas démonté et a daigné répondre à son interlocuteur avec une ironie délicieuse.

"20 M€ par an pour Kroos ? c'est trop cher"

Unterschätz das Gehalt nicht Artur. Der Rest stimmt natürlich. Frohes Fest! https://t.co/ualAABrXo9

Un certain Arthur Minassian s'était ainsi fendu d'une salve en direction du milieu madrilène, dont les prestations seraient loin de justifier ses émoluments au Real. "Il est complètement surestimé. 200 ballons joués par match, dont 190 passes en arrière ou sur le côté à trois ou cinq mètres. Pour 20 millions d’euros par an ? Ce n’est pas un leader, il est ennuyeux." La réponse du milieu allemand a de quoi clouer le bec de notre ami Arthur : "Ne sous-estimez pas mon salaire, Arthur. Pour le reste, tout est correct, bien sûr. Joyeux Noël !", a glissé le joueur merengue. Masterclass.