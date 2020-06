Real Madrid : pourquoi Zidane apprécie autant Benzema

Auteur d'un doublé retentissant contre Valence (3-0) en milieu de semaine - dont un but absolument exceptionnel en fin de match -, Karim Benzema a encore fait forte impression. Toujours aussi affuté, juste dans ses déplacements et ses remises, efficace devant le but, l'ancien Lyonnais continue de porter l'attaque du Real Madrid. Il s'impose incontestablement comme l'atout offensif numéro 1 de la Maison Blanche depuis le départ de la machine à buts Cristiano Ronaldo.

Zidane : "Je ne suis pas intéressé par un 9 qui marque un but et disparait"

Zinédine Zidane a toujours encensé son compatriote, y compris dans les périodes plus creuses. Le technicien français a une raison claire à cela : outre sa relation humaine avec le joueur, il ne cache pas son attrait pour son profil technique. Présent en conférence de presse ce samedi, Zizou a ainsi indiqué que la palette très large de l'avant-centre n'avait pas de prix. Il perçoit son efficacité actuelle comme une simple plus-value à son apport dans le jeu.

"Peu de choses ont changé. L'âge et l'expérience car il est à Madrid depuis dix ans maintenant, a-t-il expliqué. Le joueur est le même, mais il prend beaucoup soin de lui et au final, il a toujours de l'ambition. Il s'associe bien et avec tout le monde. Karim nous apporte beaucoup et s'il marque des buts, c'est mieux. Mais je ne suis pas intéressé par un 9 qui marque un but et qui disparaît. Et il n'est pas comme ça". Karim Benzema a compilé 21 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.