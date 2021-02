Eden Hazard navigue de Charybde en Scylla depuis son arrivée au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. Deux blessures importantes, des performances mitigées et plusieurs petits pépins physiques pour agrémenter le tout. Si cette situation frustre les supporters merengue, l'intéressé le vit plutôt bien et ses récents propos risquent de générer la polémique, lui qui semble dédramatiser sa situation.

"Ce n'est pas la fin du monde"

"Quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j'ai la chance d'avoir l'aide de ma famille. Ce n'est pas la fin du monde parce que je peux passer du temps avec mes enfants. Quand tu es blessé et seul, ça peut être difficile, mais ma famille me soutient. (...) Quand tu es blessé, tu peux faire beaucoup de choses, a ajouté l'ancien Lillois. Tu peux travailler pour guérir plus rapidement, mais les blessures que j'ai eues demandent du temps pour me soigner. Je dois juste attendre, travailler dur et progresser. Quand je suis à la maison, je peux profiter et passer du temps en famille."

