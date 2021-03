Real Madrid : Pas de départ finalement pour Zidane ?

L’idylle entre Zinédine Zidane et le Real Madrid n’est pas encore prête de s’achever. Alors qu’on le croyait menacé à son poste, le technicien français aurait reçu le soutien de sa direction. Selon le média ABC Deportes, Florentino Pérez, l’homme fort de la Casa Blanca, lui a même assuré qu’il sera toujours en poste la saison prochaine et ce indépendamment de l’issue de l’exercice en cours. Il y a un lien de confiance fort entre les deux hommes, et les quelques couacs enregistrés durant la campagne en cours ne l’ont en rien fait vaciller.



Zidane est à Madrid depuis janvier 2016. Si on exclut une période de neuf mois (entre juin 2018 et mars 2019) où il avait pris du repos, le technicien français est resté fidèle avec sa formation. Avec lui, le club a déjà remporté deux titres de champion et trois Ligue des Champions. Derrière le légendaire Victor Munoz, il est déjà l’entraineur qui a remporté le plus de titres avec les Merengue.

Lui ne pense qu’au présent

Le mois dernier, l’ancien meneur des Bleus a été questionné par les journalistes à propos de son futur. Fidèle à lui-même, il n’a pas voulu se projeter trop loin, ni mettre ses responsables devant le fait accompli. « L'important est au jour le jour, ce que nous faisons. Nous méritons de travailler et c'est ce que nous allons essayer de faire. Le reste, chacun peut donner son avis, c'est normal (…) Si je reste jusqu’en 2022 ? Je pense uniquement au jour le jour, aujourd'hui, maintenant, le match de demain. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne peux pas voir au-delà du match de demain », avait-il lâché.



Le Real n’a, pour rappel, plus que deux compétitions à jouer cette saison. Il est bien parti pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions après son succès lors du 8e aller face à l’Atalanta (1-0). En championnat, l’équipe figure à la 3e place, à cinq points du leader Atlérico Madrid (et avec un match en plus).