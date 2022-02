Comme tout grand club moderne, les Merengue sont habitués à avoir plusieurs exilés en prêt, et beaucoup d'entre eux ne reviennent jamais. Mais il semble que ce ne sera pas le cas pour le défenseur latéral Alvaro Odriozola, qui a été acheté à la Real Sociedad en 2018 pour pas moins de 30 millions d'euros. Depuis lors, il a fait 31 apparitions, sortant de deux périodes de prêt, y compris le Bayern Munich et son club actuel - Fiorentina.

Odriozola reviendra au Real

Dans sa dernière période de prêt, Odriozola a été impressionnant, la Fiorentina étant actuellement à la septième place de Serie A. Témoin de ses performances impressionnantes, le Real aurait déjà décidé de faire revenir l'international espagnol en vue de la saison prochaine. Selon AS, les Blancos souhaitent qu'il joue un rôle dans l'équipe de la saison prochaine, en se battant pour une place de titulaire avec Dani Carvajal, qui a souvent été victime de blessures. Odriozola est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024 et la Fiorentina n'a pas d'option d'achat.