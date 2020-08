Real Madrid : Mourinho élogieux envers Casillas

Casillas a annoncé sa retraite ce mardi après une carrière de joueur longue de 22 ans qui lui a permis de remporter une foule de trophées, en clubs comme sous le maillot de la sélection espagnole. Parmi les honneurs remportés au cours de sa carrière, l'ancien joueur âgé de 39 ans compte notamment 2 championnats d'Europe et une Coupe du monde avec l'Espagne, ainsi que cinq titres en Liga et trois couronnes en Ligue des champions, sous la tunique du Real Madrid.





Une vraie amitié selon Mourinho

Vers la fin de son étape avec le Real Madrid, Casillas s'est brouillé avec José Mourinho, son entraîneur d'alors, qui lui a préféré Diego Lopez. Après avoir affronté entre autres Casillas et Sergio Ramos lors de joutes verbales, Mourinho a quitté Madrid à la fin de la saison 2012-13 pour rejoindre Chelsea.

L'actuel coach de Tottenham a rendu un hommage appuyé à son ancien gardien du côté du Bernabeu.

C'est un grand gardien et un grand homme. C'est un gardien historique du Real Madrid, de la Roja et du football mondial. Avec lui j'ai gagné la Liga des records et avec lui j'ai aussi eu des moments difficiles en raison de ma décision professionnelle, mais en aucun cas personnelle, de faire jouer un autre de ses coéquipiers", a indiqué Mourinho à AS.