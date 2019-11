Real Madrid : Mendy veut être digne de Marcelo

Le Real Madrid « c'est un rêve devenu réalité » pour Ferland Mendy, qui n'en revient toujours pas de « jouer pour la meilleure équipe du monde ». « Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent dans la vie et quand elles se présentent, vous devez les saisir. », a ainsi confié l'ancien lyonnais au micro de Real Madrid TV. Mendy n'a joué que six matchs cette saison, dont cinq en tant que titulaire.

"Marcelo ? Je serai son successeur"

Barré par le Brésilien Marcelo, l'ancien lyonnais est patient, conscient qu'il s'agit surtout d'une question de temps : « Marcelo ? Je serai son successeur », a-t-il déclaré. « Il lui reste beaucoup de temps, mais si on m'a fait venir ici, c'est parce qu'on voit en moi un potentiel. », considère le défenseur tricolore.





Ferland Mendy veut tour donner au Real

Mendy, impliqué comme titulaire lors des dernières clean sheets de son équipe contre le Betis (0-0) et Eibar (4-0) en Liga est également revenu sur ses débuts au Real Madrid contre le Bayern Munich lors de la pré-saison estivale des merengue et a évoqué la fierté de porter le maillot du club espagnol: « Le jour où j'ai fait mes débuts au Real Madrid était spécial. Je voulais faire bonne impression et être performant. Je savais que ce serait un match difficile contre le Bayern Munich.